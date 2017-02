Twin Peaks: Fuoco cammina con me avrà un ruolo importante nell’attesissimo revival

Fuoco cammina con me avrà un ruolo fondamentale nel revival di Twin Peaks, in onda in America e in Italia il 21 maggio, rispettivamente su ShowTime e Sky Atlantic. Il canale americano infatti manderà in onda il 1 marzo il film di David Lynch, scritto con Mark Frost e in parte tratto da Il diario segreto di Laura Palmer di Jennifer Lynch. Il film, prequel della serie televisiva, racconta dell’omicidio di Laura Palmer e si svolge nei sette giorni prima della sua morte.

Lo scorso mese il regista americano ha annunciato ai giornalisti del Television Critics Assosation che gli attesissimi 18 episodi del revival avranno a che fare con gli ultimi giorni di Laura Palmer, e che quindi il film del 1992 e la nuova serie sono legate l’uno con l’altra. Sappiamo bene, tra le altre cose, che Laura Palmer (l’attrice dai lunghi capelli biondi Sheryl Lee) comparirà negli episodi. Aspettiamo intrepidi.