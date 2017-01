L’attesa è terminata: Showtime ha annunciato la data ufficiale della release dei nuovi episodi di Twin Peaks, fissata per il 21 maggio 2017. La season premiere durerà 120 minuti, con David Lynch che ha curato e diretto la maggior parte del revival. Intanto il presidente del network David Nevins ha precisato che non ci saranno altri episodi nel futuro della serie, e che la stagione in programma sarà autoconclusiva, “un evento unico“.