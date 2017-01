Twin Peaks: possibile anteprima al Sundance prima del debutto

Sembra ci siano state trattative circa l’inserimento di un’anteprima del serial Twin Peaks alla prossima edizione del Sundance Film Festival, in programma dal 19 al 29 gennaio 2017. Purtroppo la notizia giunge senza la necessaria conferma, dunque è meglio non farsi prendere dall’eccitazione.

La serie del maestro David Lynch fu in assoluto il frontrunner del palinsesto ABC degl’anni ’90, per quanto venne cancellata soltanto dopo due stagioni. Potremmo dire che la presenza della serie al Sundance non solo richiamerebbe l’effetto sorpresa tipico del progetto, ma risolleverebbe anche le sorti del Festival che negl’anni ha visto una progressiva diminuzione delle presenze.

Twin Peaks 2.0. prenderebbe il via 25 anni dopo gli accadimenti dell’ultima ondata. La storyline appartiene allo sceneggiatore Mark Frost, e, naturalmente all’ideatore David Lynch. Sappiamo per certo che Kyle MacLachlan ritornerà nelle vesti dell’agente dell’FBI Dale Cooper, oltre a moltissimi altri membri della vecchia guardia. Anche Lynch farà la sua grande comparsa nel ruolo di Gordon Cole, anche lui agente della polizia federale.

Speriamo che l’anticipazione al Sundance non sia solo un pettegolezzo infondato, considerando che il debutto sul piccolo schermo da parte dell’emittente Showtime non ha ancora una data di lancio.

