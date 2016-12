Muore Tyrus Wong, la mente dietro il cartoon Bambi

Purtroppo il 2016 si porta via anche l’artista Tyrus Wong, i cui disegni ispirarono la creazione di uno dei più celebri cartoon Disney: Bambi. La famiglia di Wong ha scelto di condividere su Facebook la notizia della sua scomparsa.

Stando al blog del museo della famiglia Disney (Disney Family Museum Blog), l’artsita nacque in Cina nel 1910 per poi emigrare negli States nel ’19, dove conseguì una borsa di studio presso l’Otis Art Institute di Los Angeles. Assunto poi dal colosso produttivo, iniziò a disegnare bozzetti per il personaggio punta della major: Topolino. “Quando seppe che la Disney era in fase di pre-produzione per il film Bambi, andò a casa e cominciò a sfornare moltissimi disegni di un cervo nella foresta. I suoi schizzi, piccoli ma evocativi, catturarono l’attenzione di Walt Disney e divennero la base su cui costruire lo stile visivo della pellicola. Walt vide che Tyrus era in grado non solo di disegnare una foresta, ma di ricrearne una che sembrasse reale. La visione che il magnate aveva per il cartoon e l’arte di Tyrus Wong permangono in quanto fondamenta delle animazioni odierne“.

Wong lavorò alla Disney dal 1938 al ’41 per poi approdare alla Warner Bros. dove fu concept e story artist. Fra i suoi lavori ricordiamo: Le sabbie di Iwo Jima, Gioventù Bruciata e Il mucchio selvaggio. Andò in pensione nel 1968. Nel 2001 la Disney lo nominò Disney Legend e nel 2013 il museo della major gli dedicò una mostra intitolata “Water to Paper, Paint to Sky: The Art Of Tyrus Wong.

Nel 2015, la regista Pamela Tom gli dedicò un documentario dal titolo “Tyrus“, di cui vi proponiamo il trailer:

Fonte: Deadline