Uma Thurman nel nuovo film di Lars von Trier

Dopo aver lavorato con il regista danese in Nynphomaniac, Uma Thurman sta per tornare sul set di Lars von Trier. Lo farà per il nuovo film in lavorazione The House that Jack Built che uscirà nel 2018 e vedrà come protagonista Matt Dillon nei panni di un serial killer ispirato a Jack lo Squartatore.

“The House That Jack Built celebra l’idea che la vita sia malvagità e assenza di anima, come è stato tristemente dimostrato di recente dal successo dell’Homo Trumpus, il Re dei ratti” aveva detto il regista per spiegare il film durante l’ascesa del neo eletto presidente degli Stati Uniti. Nulla di più si sa sui dettagli della trama e di una possibile data di uscita. Nel cast confermati anche Bruno Ganz, Riley Keough e Sofie Gråbøl.

