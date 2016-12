Un re allo sbando: ecco il trailer italiano del road movie turco-balcanico

Presentato alla 73° mostra di Venezia, Un re allo sbando (titolo originale King of the Belgians) è un road movie turco-balcanico diretto da Peter Bronsens e Jessica Woodworth.

Re Nicola III (Peter Van den Begin) è un uomo molto solo. Insieme al regista Duncan Lloyd, incaricato di risollevare l’immagine alquanto ingrigita della monarchia, parte per una visita di stato a Istanbul. Ma proprio nel mezzo del viaggio arriva la notizia che la Vallonia, metà meridionale del Belgio, ha dichiarato l’ indipendenza. Il re decide di rientrare ma è proprio qui che inizia la sua Odissea attraverso i Balcani per il ritorno in patria. Durante il viaggio compiuto insieme alla troupe il re riscoprirà se stesso.

Il film uscirà nei cinema il 9 febbraio, qui sotto il trailer italiano: