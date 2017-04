Una mamma per amica: Lauren Graham non è convinta della seconda stagione del revival

Lo scorso mese, il capo dei contenuti di Netflix, Ted Sarandos, aveva dichiarato di essere in trattative iniziali con i creatori di Una mamma per amica, Amy Sherman-Palladino e Dan Palladino, per la seconda stagione del revival.

Nonostante ciò, durante l’evento The Contenders Emmys di Deadline di sabato sera, Lauren Graham ha affermato che non è sicura che ci sia davvero bisogno di una seconda stagione:

“Bisogna capire cosa possiamo fare con questa storia, che sia soddisfacente, che valga la pena continuare. Non so se è necessario farne di più. Non voglio che le persone pensino che ci stiamo dilungando troppo, e far pesare la nostra presenza“.

Sia la Graham sia Alexix Bledel hanno dichiarato di non essere state contattate dai produttori per una prossima stagione. Per la Bledel tutto dipende da “che storia racconteremo… sono solo interessata a raccontare una storia che sia dinamica, e con cui mi possa connettere“.

Cosa ne sarà del futuro del revival di Una mamma per amica? Noi speriamo di poter parlare presto di una seconda stagione, anche perché molte domande sono rimaste irrisolte.

