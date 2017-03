Una Mamma per Amica: un’altra stagione su Netflix?

La possibilità dalla realizzazione di una nona stagione di Una Mamma per Amica circola sin dal rilascio dei quattro episodi diffusi da Netflix il 25 Novembre, che ne hanno segnato l’atteso ritorno dopo la conclusione nel 2008.

“Avevamo parlato di produrre un film dopo la fine della serie e mi ero sempre detta ‘non credo che accadrà’, ma non avevo dato un no assoluto. Non escludo niente nella mia vita” aveva dichiarato a fine Novembre la creatrice Amy Sherman-Palladino a TvLine, lasciando così una porta aperta.

Questa volta è però il capo dei contenuti di Netflix, Ted Sarandos, a dare speranza ai fans. Dopo aver rivelato alla Press Association inglese di aver già avuto discussioni preliminari con i Palladino riguardo ad un nuovo ritorno della serie, ha aggiunto “Lo speriamo. Abbiamo ovviamente amato il successo del telefilm. I fan sono rimasti colpiti dalla sua qualità, [il revival]ha trasmesso quello che speravano. La cosa peggiore è aspettare il ritorno del tuo telefilm preferito per un paio di anni e poi rimanere delusi. Le persone vogliono di più e noi stiamo parlando con i creatori di questa possibilità.”

Vi terremo aggiornati.

Nel frattempo, vi lasciamo con le nostre recensioni di Inverno, Primavera, Estate, Autunno e con la selezione dei migliori e peggiori momenti del revival.