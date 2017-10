Una questione privata: Paolo Taviani racconta il suo amore per il cinema

La seconda giornata della Festa del Cinema di Roma è iniziata all’insegna dei Fratelli Taviani e della loro ultima opera, Una questione privata, tratta dall’omonimo romanzo postumo di Beppe Fenoglio. Paolo Taviani e i protagonisti Luca Marinelli, Valentina Bellè e Lorenzo Richelmy, sono intervenuti alla conferenza stampa, nel corso della Festa, per discutere del film.

Paolo Taviani si è soffermato su quanto, da tempo, lui e il fratello Vittorio, tentavano di adattare cinematograficamente un’opera di Fenoglio:

Paolo Taviani continua, dicendo che la storia, in realtà, presenta un semplice e comune triangolo amoroso, vero fulcro della trama, piuttosto che il contesto fascista:

Nonostante il film sia tratto dal romanzo di Fenoglio, Taviani precisa che il suo scopo è fare spettacolo:

“La nostra missione non è tradurre un libro in un film. Noi scegliamo un libro, da trasformare in un prodotto cinematografico, perché in esso troviamo dei sentimenti che vogliamo rappresentare visivamente. Il cinema non ha niente a che vedere con la letteratura. Ovviamente ringraziamo Fenoglio per la base, ma poi siamo andati per la nostra strada. Questo libro ci ha permesso di rappresentare le nostre inquietudini, attraverso il cinema. Quando facciamo un film pensiamo molto allo spettacolo, perché ci piace farlo“.