Uncharted: al via le riprese nel 2017

I tempi sembrano finalmente maturi per l’inizio delle riprese di Uncharted (Shawn Levy, 2017), film ispirato alla popolare serie di videogiochi sviluppata da Naughty Dog e Sony con protagonista Nathan Drake, sorta di archeologo alla Indiana Jones in cerca di tesori. Poche settimane fa lo sceneggiatore Joe Carnahan aveva annunciato di aver concluso la sceneggiatura, ma da allora non si erano avute notizie certe a proposito dello sviluppo del film.

Stando alle ultime notizie uscite su Myentertainmentworld, le riprese di Uncharted inizieranno a Columbia (USA) tra la primavera e l’estate di questo 2017. Notizie come questa vanno prese con le pinze, dal momento che solo pochi mesi fa la stessa eventualità di produrre il film era stata messa in dubbio. Tuttavia, questa conferma sarebbe coerente con quanto già affermato in passato da Shawn Levy, acclamato regista di Una notte al museo e Stranger Thinghs, e dovrebbe come minimo mettere la parola fine sul fatto che il film sarà girato entro l’anno. La storia seguirà le vicende di Nathan Drake alla ricerca di El Dorado, leggendaria città dell’oro, proprio come nel primo videogioco della serie. Sembra logico che il film segua le tracce del videogioco corrispondente, ma non è ancora chiaro con quanta fedeltà.