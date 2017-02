Underwater: Kristen Stewart in trattative per il thriller di Will Eubank

L’Hollywood Reporter segnala che Kristen Stewart è in trattative per unirsi al cast di Underwater, adventure thriller scritto e diretto da Will Eubank (già dietro al fantascientifico The Signal).

La trama segue un gruppo di scienziati in una missione sottoterra, costretta a lottare per la sopravvivenza in seguito a un brusco terremoto. Le premesse sono affascinanti, dato che ricordano molto quell’atmosfera alla James Cameron (The Abyss). La Stewart andrebbe a interpretare il personaggio principale e leader dell’equipaggio. L’uscita dovrebbe arrivare nel 2018.

Intanto l’attrice sarà presto nelle sale con Personal Shopper, di Olivier Assayas, e Certain Women di Kelly Reichardt.