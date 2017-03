Underwater: T.J Miller e Jessica Henwick si uniscono al cast

Il cast del film subacqueo della 20th Century Fox: Underwater, continua a crescere e al fianco di Kristen Stewart ci saranno gli attori T.J Miller e Jessica Henwick.

Il thriller action del regista Will Eubank racconta le vicende di un team di ricercatori chiamato a evitare una catastrofe, causata dal devasto della loro stazione sottomarina per via di un violento terremoto. I protagonisti dovranno nuotare due miglia, nelle oscure profondità marine per salvare la situazione.

Gli attori non sanno ancora che ruoli interpreteranno. A produrre la pellicola saranno: Peter Chernin, Jenno Topping e Tonia Davis. Il regista ultimata la sceneggiatura avrebbe fissato l’inizio delle riprese a New Orleans per il mese di Marzo.

