Underworld: Blood Wars – Kate Beckinsale parla del futuro della saga

Underworld: Blood Wars sarà nelle sale italiane a partire dal 30 marzo. Sono passati quasi cinque anni dalla release del quarto capitolo, Underworld: Awakining, e non sappiamo con certezza se questo nuovo episodio segnerà o meno la fine del franchise.

Fortunatamente, la protagonista indiscussa della saga, Kate Beckinsale, alias Selene, affascinante vampira aristocratica, ha fatto un po’ di chiarezza circa la sua presenza in possibili episodi futuri. “La cosa è che ci siamo sempre mossi secondo la strategia “caso per caso”. Continueremo se ci sarà un pubblico disposto a restare, non c’è bisogno di gettare materiale senza una logica. Non sono mai stata attaccata al ruolo prima che l’idea di quest’ultimo progetto saltasse fuori. Dipende seriamente dalla presenza o meno di un’altra strada ancora non percorsa.”

Sinossi: Selene è costretta a difendersi dai brutali attacchi che le vengono sferrati dal clan dei Lycans e dalla fazione di Vampiri che l’ha tradita. Con al fianco due soli alleati, David e suo padre Thomas deve porre fine alla eterna guerra fra Lycans e Vampiri, anche se questo significa per lei l’estremo sacrificio.

Oltre alla Beckinsale, nel cast sono presenti: Theo James, Tobias Menzies, Lara Pulver, Peter Andersson, Clementine Nicholson, Bradley James e Charles Dance. La pellicola, scritta da Cory Goodman, vede dietro alla macchina da presa la regista debuttante Anna Foerster.

Di seguito troverete due filmati che riguardano sia il passato che il futuro della saga Underworld:

Fonte: ComicBookMovie