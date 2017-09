Venezia 74: oggi al Lido approdano Sweet Country e Ammore e malavita

L’ottava giornata del Lido di Venezia è ricca di pellicole interessanti e stelle pronte a sfilare sul red carpet: sbarcano i Manetti Bros con l’attesa commedia nera/musical ambientata a Napoli, Ammore e malavita e insieme a loro approda Sweet Country, il western in costume del regista australiano Warwick Thornton. Entrambi i film sono nel concorso ufficiale della Mostra.

Fuori concorso invece troviamo la pellicola Loving Pablo di Fernando Leon De Aranoa con l’attesissima coppia, soprattutto dai paparazzi del Lido, Javier Bardem e Penélope Cruz. Il film racconta la storia d’amore tra il signore della droga e la più famosa giornalista della Colombia, Virginia Vallejo.

C’è spazio anche le serie TV d’autore come WORMWOOD 1&2 di Errol Morris con Peter Sarsgaard, Christian Camargo, Scott Shepherd: la serie che andrà in onda su Netflix divisa in sei parti è la storia famigliare di un uomo che per sessant’anni tenta di chiarire le circostanze della misteriosa morte del padre e che dovrà fare i conti con alcuni dei più oscuri segreti degli Stati Uniti.

Sempre Fuori troviamo HAPPY WINTER di Giovanni Totaro: docu-film ambientato sulle spiaggia di Mondello a Palermo e che fotografa il grande carrozzone dell’estate siciliana, dove non mancano maschere e numerose velleità.

Nella categoria Orrizzonti verrà presentato THE RAPE OF RECY TAYLOR della regista Nancy Buirsky con Robert Corbitt, Alma Daniels e Crystal Feimster: la Buirsky ci racconta l’intesa storia di Recy Taylor, giovane madre di colore brutalmente stuprata che ha avuto il coraggio nell’Alabama del ’44 di denunciare i suoi stupratori.

Infine nella sezione Giornate degli Autori troviamo IL RISOLUTO di Giovanni Donfrancesco: il protagonista di questa storia è l’anziano Piero, che da oltre 70 anni vive in Vermont e per la prima volta affronta i demoni del suo passato di soldato-bambino cresciuto nei ranghi della milizia fascista 10/a Mas.