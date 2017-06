Venom: ecco chi sarà il villain del cinecomic

La Sony sta già lavorando duramente per portare sul grande schermo lo spinoff di Venom. Lo scorso mese Tom Hardy è stato annunciato come il protagonista della pellicola, che sarà diretta da Ruben Fleischer (Gangster Squad). Inoltre, lo studio ha anche stabilito una data d’uscita nelle sale cinematografiche, ovvero il 5 Ottobre 2018.

Per coloro che non conoscono molto bene il personaggio, l’originale incarnazione di Venom è il fotografo Eddie Brock, un rivale di Peter Parker al Daily Bugle. Dopo che Peter Parker manda via l’alieno simbionte che gli dona il costume nero e che amplifica i suoi impulsi più oscuri, il simbionte s’imbatte in Brock, e si unisce a lui, diventando Venom. Il villain ha praticamente tutti i poteri che possiede Spider-Man, ma è più grande, più cattivo e sbava continuamente.

Non sappiamo esattamente come si svolgerà la storia del film. C’è poca chiarezza al riguardo: prima si vociferava che Venom non facesse parte dello stesso Universo in cui si svolge Spider-Man (e quindi in parole povere non avrebbe fatto parte dell’Universo Cinematografico Marvel), mentre ora, sembra che i due condivideranno lo stesso Universo, anche se avranno location diverse. A quanto pare, però, il villain di Spider-Man, avrà un rispettivo villain nella sua pellicola standalone. Quindi da che parte dovremo stare?

Il villian che Venom affronterà sarà Carnage, apparso per la prima volta nei panni del serial killer Cletus Kassidy. Cassidy condivideva la cella in prigione insieme a Brock. Quest’ultimo evase usando il simbionte. Nonostante ciò, il simbionte, durante la fuga, lasciò qualcosa dietro di sé, che si uniì con Cassidy. Risultato? Cassidy è diventato Carnage. Tra i suoi poteri: forza fisica, abilità da mutaforme, e tutte le capacità possedute da Spider-Man.

FONTE: Collider