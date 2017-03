Venom: ci sarà davvero Adi Shankar alla regia del film?

Il CinemaCon ha portato una pazzesca ventata di notizie e rumors, una di queste è il possibile coinvolgimento alla regia di Venom del giovane produttore americano di origine indiana: Adi Shankar.

Sembrerebbe che la Sony sia interessata a puntare su di lui per la regia del primo e ufficiale film dedicato allo storico villain di Spider-Man.

Ma chi è Adi Shankar? Un nome che non passa di certo inosservato per gli esperti dei ”Bootleg Universe”. Nel 2011, Shankar si è fatto conoscere per essere il più giovane produttore di sempre ad avere avuto una pellicola al primo posto del botteghino in nord america con il film The Grey. Più avanti inizia a dirigere i “bootleg universe”, ovvero una serie di short-movie basati su personaggi dei fumetti e di altri lavori di fiction realizzati senza l’autorizzazione del possessore dei diritti. I corti più riusciti secondo i fan, sono quelli dedicato ai Power Rangers e proprio a Venom, che s’intitola: “Truth in Journalism”, realizzato nel 2013 e che potete visualizzare online.

Sarà davvero Adi Shankar a dirigere il film su Venom? come sempre vi terremo aggiornati.

