VENOM: Kevin Feige dichiara che Spider-Man non comparirà nello spin-off!

Kevin Feige, il capo dei Marvel Studios ha da poco dichiarato che Spider-Man non comparirà nello spin-off dedicato al suo arcinemico VENOM!

I fan del ”tessi ragnatele” speravano di vedere il nuovo protagonista Tom Holland anche nello spin-off dedicato al supervillain e le parole di Amy Pascal, a capo degli studios Sony, sembravano andare proprio in questa direzione.

A smorzare gli entusiasmi però ci ha pensato Feige, che ha subito fatto chiarezza sul progetto VENOM dichiarando a Variety: ”Tom Holland non farà assolutamente parte del progetto” e ha aggiunto: ”credo che i produttori e i creativi realizzeranno un film grandioso su Venom, al momento non ne so molto, ma so che sono prossimi a partire grazie alla presenza di Tom Hardy.”

VENOM sarà diretto da Ruben Fleischer e vedrà l’inglese Tom Hardy nei panni del supervillain. Il film fa parte del tentativo di Sony di sviluppare un extended “Spider-Man” universe e dovrebbe uscire nel corso del 2018.

