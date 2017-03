Venom: lo spin-off di Spider-Man uscirà nel 2018

I fan attendevano questa news da diverso tempo: lo spin-off su Venom, la nemesi di Spider-Man, si farà ed uscirà nel 2018.

La cattiva notizia però, è che ad occuparsene non sarà il colosso Marvel, bensì la Sony Pictures, che ha deciso di dare il via al progetto già in cantiere da diversi anni.

Già due anni fa infatti, la Sony insieme ai Marvel Studios avrebbe dovuto affiancare alla saga di The Amazing Spider-Man due spin-off: uno dedicato ai Sinistri Sei e uno su Venom. Il progetto però rimase incompiuto dopo il fracasso al cinema di The Amazing Spider-Man 2.

Nel frattempo lo sviluppo di un progetto su Venom è continuato, e oggi la Sony ha fissato la data di uscita del film, approfittando dello spazio lasciato poche ore fa da Aquaman: il 5 ottobre 2018.

Non è stato ancora ufficializzato chi dirigerà il film, anche se sin dall’inizio si parlava di Alex Kurtzman. La sceneggiatura è stata invece affidata la primavera scorsa a Dante Harper (Edge of Tomorrow), mentre alla produzione vi saranno come da tradizione Avi Arad, Matt Tolmach e Amy Pascal.

Fonte: ComicBookMovie