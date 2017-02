Vi Presento Toni Erdmann, la recensione del film di Maren Ade

L’ironia serve a volte a colmare dei disagi. Il disagio per esempio di Winfried che non riesce in nessun modo a ritrovare l’empatia con la figlia Inès, donna in carriera trasferitasi a Bucarest per lavoro. Quando allora la va a trovare nella sua nuova casa, l’uomo si inventa il personaggio di Toni Erdmann per entrare di nuovo nella sua vita e riallacciare un legame con lei. Così si snocciola questo secondo film della regista tedesca Maren Ade definito da molti una delle commedie più divertenti sfornate dal cinema europeo in questi anni. Per quanto il divertimento, come tutte le emozioni, sia un sentimento piuttosto soggettivo, identificare questa pellicola con il ridere della sala è qualcosa di semplicistico e non del tutto veritiero.

Infatti Vi Presento Toni Erdmann lascia allo spettatore più malinconia che sollievo, e questo è il suo pregio più importante. E’ soprattutto un dramma in cui qualche volta si ride, ma che trova la sua ragion d’essere nel racconto del vuoto di un rapporto padre-figlia che in qualche modo deve essere colmato. Ecco allora l’importanza dell’ironia per celare delle verità che sarebbero troppo difficili da mettere a nudo, ecco allora gli scherzi ed i mascheramenti. E’ come se tutte le azioni servissero a coprire i sentimenti che si svelano solo in un finale, emblematico, senza più veli. Di contorno ci sono tutti i pregiudizi della donna in carriera, la difficoltà di intraprendere una scalata al successo, la crisi economica ed il lutto, elementi che però rimangono aleatori per dare spazio ai due protagonisti. E di spazio il loro crescendo ne ha parecchio. 162 minuti tra alti e bassi che richiedono, appunto, qualcosa di più dell’ilarità allo spettatore. Qualche volta lo ricevono, altre volte no. Si perde spesso interesse per quello che sta passando sullo schermo, colpa di una scelta di cinema non (volutamente) equilibrato, come del resto sono i personaggi. Sono però proprio loro che rimangono dopo la visione, meno tutte le loro peripezie che rimangono intrappolate nell’attimo stesso in cui accadono.