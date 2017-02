Un video-saggio mostra le grosse lacune dell’Universo Cinematografico DC

Un nuovo video-saggio diffuso sul web cerca di spiegare il motivo per cui pubblico e critica non ama né apprezza particolarmente i personaggi del nuovo DC Extended Universe, almeno non nello stesso modo di quanto fa con quelli del’Universo Cinematografico Marvel.

In parole povere, l’autore, pur apprezzando lo stile visivo conferito da Zack Snyder e David Ayer, punta il dito contro le lacunose, quando non disastrose, sceneggiature, colpevoli di non caratterizzare al meglio la crescita del personaggio di turno, né di conferire un background solido alla storia. Tendenza che si spera verrà capovolta con l’arrivo di Wonder Woman, Justice League e Aquaman.