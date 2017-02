Vikings: riflessioni sulle ultime 10 puntate della quarta stagione

Gli episodi di Vikings andati in onda da dicembre a oggi possono essere considerati come una stagione a tutti gli effetti, sebbene all’interno della celebre serie distribuita da History Channel costituiscano solo la seconda metà della quarta stagione. Questo sia perché si è trattato di una stagione incredibilmente lunga per gli standard della serie, sia perché le sue due metà sono state mandate in onda a mesi di distanza e un salto temporale di ben 15 anni nella narrazione.

Con il suo racconto radicalmente diverso dal Vikings a cui eravamo abituati, la seconda parte della quarta stagione segna un cambiamento di rotta ambizioso di cui è difficile prevedere gli effetti.

La storia riprende con il ritorno a Kattegat di Re Ragnar Lothbrok (Travis Fimmel), scomparso in seguito all’amara sconfitta subita a Parigi. Ragnar si rende presto conto di non contare più nulla nella sua città, divenuta nel frattempo un fiorente scalo commerciale sotto la guida di sua moglie Aslaug (Alyssa Sutherland). Perfino i figli di Ragnar, in particolare il maggiore Bjorn (Alexander Ludwig), non sembrano più avere fiducia in lui. Deciso a compiere un’ultima impresa, l’anziano condottiero si rappacifica con la prima moglie Lagertha (Katheryn Winnick) e parte per razziare le coste inglesi con pochi mercenari e il minore dei suoi figli, lo storpio Ivar Senzaossa (Alex Hogh).

Bjorn parte invece alla volta del Mar Mediterraneo insieme al fratellastro Hvitserk (Marco Ilso) e allo zio, il traditore Rollo (Clive Standen), che da anni regna su Parigi, ma desidera tornare a razziare da vero vichingo. A questo proposito si nota come sia un peccato la presenza di Rollo per così pochi episodi, ma speriamo che abbia un ruolo più importante in futuro.

Intanto Lagertha approfitta della partenza degli uomini per insediarsi come nuova regina di Kattegat, circondata dalle sue fidate guerriere, e uccidere Aslaug. Un’uscita di scena ingloriosa per questo personaggio, che avrebbe potuto essere caratterizzato molto meglio specialmente nell’interessante rapporto con i figli, e invece è rimasto limitato al ruolo sgradevole della seconda moglie.

La situazione in Inghilterra si è evoluta in modo analogo con un Re Ecbert (Linus Roache), ormai anziano e stanco, che si affida sempre più al figlio Aethelwulf e alla nuora – e amante – Judith.

Con queste premesse, non può sfuggire come tutto sia cambiato nel mondo di Vikings: Ragnar è passato da eroe a vecchio sconfitto, i suoi figli sono ormai cresciuti e esprimono inquietudine e amarezza, Lagertha ha cambiato completamente atteggiamento nei confronti del suo ex marito e di sua moglie Aslaug, mostrando un’ambizione e un desiderio di vendetta finora sconosciuti. Emergono con prepotenza i personaggi più giovani, in particolare i cinque figli di Ragnar e fra loro soprattutto Bjorn, Ubbe e l’invalido Ivar. Questi tre sembrano incarnare ognuno diversi aspetti della personalità del padre al quale sono destinati a sostituirsi. Perché in fondo questo è il filo conduttore delle ultime puntate: il passaggio del testimone da Ragnar ai suoi figli. Anche se sconfitto, Ragnar ha successo nella sua ultima missione: sacrificarsi per portare i suoi figli alla gloria. La scena della sua esecuzione per ordine di Re Aelle è il momento più intenso e significativo della stagione.

L’eredità di Ragnar viene raccolta dai suoi figli Ubbe (Jordan Patrick Smith), che del padre ha l’equilibrio e l’autorevolezza, e Ivar, che invece sembra averne ripreso il lato più crudele, ma anche l’ambizione e il pensiero strategico. I giovani vichinghi metteranno da parte le rivalità fraterne per vendicare la morte del padre e muovere guerra all’Inghilterra, riunendo la più grande armata di norreni mai vista.

La vera sorpresa di questa seconda metà di stagione è proprio Ivar, intelligente ma infantile e imprevedibile, che ispira nello spettatore sentimenti contrastanti di empatia e avversione. Per contro Bjorn, influenzato negativamente dalla scomparsa del padre, diventa più arrogante e impaziente. La differenza fra i due è particolarmente evidente nella scena dell’aquila di sangue inflitta a Re Aelle, che ha ben poco della solennità mostrata da suo padre nell’eseguire la stessa pratica sul nemico Borg.

L’evoluzione di questi tre personaggi risponde al cosiddetto “dilemma di Narcos”, ovvero come potrà proseguire la serie dopo la morte del suo protagonista: saranno i figli di Ragnar a portare avanti la saga dei re leggendari, combattendo vecchi nemici (magari gli inglesi superstiti guidati dal principe Aethelwulf) e un nuovo avversario, il vescovo guerriero Heahmund interpretato da Johnathan Rhys Meyers. Quest’ultimo tornerà così a collaborare con Michael Hirst, dopo l’esperienza comune di The Tudors.

Nel complesso l’ultima stagione di Vikings, pur con qualche pecca rispetto alle precedenti, mantiene un alto livello di narrazione e dei personaggi affascinanti e ben delineati che ci fanno guardare con fiducia alla prossima stagione.