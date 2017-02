Vita e Virginia: Eva Green e Gemma Arterton insieme nel biopic

Secondo quanto riportato su The Guardian Eva Green (Miss Peregrine – La casa dei ragazzi speciali) e Gemma Arterton (The Girl with All the Gifts) reciteranno insieme in Vita e Virginia, biopic romantico incentrato sulla vita di Virginia Woolf.

Vita e Virginia ruoterà attorno alla relazione lesbica tra la celebre scrittrice Virginia Woolf, che sarà interpretata da Eva Green, e la scrittrice e botanica Vita Sackville-West, interpretata da Gemma Arterton, iniziata intorno al 1922. La loro relazione è stata il tema centrale del romanzo di Virginia Woolf del 1928, Orlando.

Il biopic sarà diretto da Chanya Button (Burn Burn Burn) e prodotto da Katie Holly ed Evangelo Kioussis.

Nel 2002 Nicole Kidman ha vinto un Oscar per aver interpretato proprio la scrittrice inglese Virginia Woolf nella pellicola intitolata The Hours. L’attrice fu sottoposta ad ore e ore di trucco, con l’aggiunta anche di protesi, sottoponendosi a un’incredibile trasformazione fisica, tanto da essere quasi irriconoscibile.

Lydia Leonard e Catherine McCormack, invece, hanno vestito i panni dell’autrice nella miniserie della BBC del 2015, intitolata Life in Squares.

