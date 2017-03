Wakefield: Brian Cranston e Jennifer Garner insieme nel film tratto da E.L Doctorow

Uscirà nelle sale statunitensi il 19 maggio e on demand il 26, Wakefield, il nuovo film di Robin Swicord, la regista de Il club di Jane Austen nonché sceneggiatrice di alcuni cult degli anni 90, fra cui Piccole Donne, Matilda 6 mitica e Amori & incantesimi, e per spostarci nel nuovo millenio, anche de Il curioso caso di Benjamin Button.

Presentato al Festival di Toronto e di Telluride lo scorso anno, il film è stato ora acquistato dalla casa di produzione di cinema indipendente IFC film che ne ha dichiarato il lancio.

Adattamento di un racconto breve dello scrittore statunitense E.L Doctorow, Brian Cranston interpreta un annoiato avvocato di successo di Manhattan che per rendere nuovamente la sua vita più eccitante decide di fingere la sua scomparsa e si rintana nella soffitta del garage di casa sua per spiare la moglie (Jennifer Garner) e i figli per osservare la loro vita e quotidiana e il modo in cui affrontano la perdita.

Fonte: Variety