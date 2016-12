Walton Goggins su Tomb Raider: “la storia del reboot è buona”

All’inizio di questo mese è stato annunciato che Walton Goggins (The Hateful Eight, Justified, e The Shield) avrebbe interpretato l’antagonista principale nel reboot di Tomb Raider, prodotto dalla Warner Bros, MGM e GK Films.

Una settimana dopo, l’attore ha rilasciato un’intervista a Yahoo, in cui ha parlato dell’atteso reboot di Tomb Raider: “Abbiamo uno straordinario e talentuoso regista, e ho incontrato Alicia Vikander alcune volte perché abbiamo amici in comune, e penso che sia una delle più grandi attrici di ogni generazione. Questo reboot rappresentava per me una grossa opportunità. Ma ancora più importante, è che la storia è davvero buona. Posso dire che è come se I predatori dell’arca perduta incontrasse una versione di Vittoria: un racconto delle isole di Joseph Conrad. Non mi sono fatto scappare l’occasione“.

Nonostante non abbia svelato alcun dettaglio riguardo alla pellicola, Goggins ha dichiarato: “Ci sono validi motivi dietro la malignità e l’antagonismo del mio personaggio. Sarà una cosa che sicuramente non vi aspetterete. È molto complicato, e le sue motivazioni sono autentiche“. Beh, sembra molto intrigante, non credete?

Il Premio Oscar Alicia Vikander (Ex Machina, The Danish Girl) vestirà i panni di Lara Croft, mentre Walton Goggins sarà, come già annunciato in precedenza, il villain principale del reboot.

Il reboot di Tomb Raider è stato sceneggiato da Geneva Robertson-Dworet, che si occuperà della sceneggiatura anche dei prossimi ROM, Sherlock Holmes 3, e Gotham City Sirens. Il film sarà diretto dal regista norvegese Roar Uthag (The Wave). Le riprese inizieranno il prossimo mese e la data d’uscita nelle sale cinematografiche statunitensi è prevista per il 16 Marzo 2018.

