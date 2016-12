War For The Planet Of The Apes: Matt Reeves svela un personaggio storico

Secondo il regista Matt Reeves l’imminente terzo film della serie, War For The Planet Of The Apes farà maggiore riferimento agli originali capitoli della saga, attraverso la possibile inclusione della ragazza misteriosa che s’intravede a cavallo con Maurice nel primo trailer del film.

Secondo il sito Comicbookmovie, la ragazza è Nova, un personaggio storico precedentemente interpretato da Linda Harrison nel capitolo originale del 1968. I più autorevoli quotidiani online confermano che i personaggi sono la stessa cosa, non solo un semplice cenno al primo film.

Secondo il regista Matt Reeves, sarà Nova a vestire i panni del ”dilemma morale” del protagonista Cesare. Reeves ha dichiarato. “La battaglia non è solo tra gli esseri umani e le scimmie, ma nell’anima di Cesare“, la ragazza con il suo animo puro toccherà profondamente la coscienza del leader e di conseguenza il suo spiccato lato umano.”

War For The Planet Of The Apes racconterà la guerra risolutiva tra i primati e gli esseri umani, già adombrata dalle parole di Cesare nel finale di Apes Revolution.

