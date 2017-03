War Machine: il trailer del film Netflix con Brad Pitt

In attesa del rilascio, previsto per il 26 maggio, Netflix ha diffuso il trailer di uno dei suoi film più attesi: War Machine. Tratta dal libro The Operators: The Wild & Terrifying Inside Story of America’s War in Afghanistan del giornalista Michael Hastings, la pellicola segue l’ascesa e la caduta del generale statunitense Stanley McChrystal, interpretato da Brad Pitt.

Nel cast del film, diretto da David Michôd, troviamo anche Tilda Swinton, Ben Kingsley, Anthony Michael Hall, Topher Grace, Emory Cohen, Lakeith Stanfield, Will Poulter, John Magaro, RJ Cyler, Meg Tilly, Alan Ruck e Scoot McNairy.

Sinossi Ufficiale: In questa cupa storia di guerra dei giorni nostri, lo sceneggiatore e regista David Michôd (Animal Kingdom) racconta la turbolenta ascesa e caduta di un generale statunitense, mescolando realtà e parodia e sottolineando quanto sia difficile oggi distinguere tra le due. Con uno sguardo assurdista, Michôd segue le vicende di un uomo con una naturale propensione al comando che ben presto inizia un’inesorabile corsa verso la follia pura. La storia ruota attorno alla sagace interpretazione di Brad Pitt, che ritrae una delle figure più contraddittorie della propria generazione: il pluridecorato e carismatico generale Stanley McChrystal, il quale, dopo avere brillantemente guidato le forze NATO in Afghanistan, viene esautorato in seguito a uno spietato articolo di giornale.