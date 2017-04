Wasp Network: Olivier Assayas dirige l’intrigante thriller spionistico

Tra i progetti futuri del regista francese Olivier Assayas c’è l’intrigante thriller spionistico Wasp Network, ispirato al romanzo di Fernando Morais “The Last Soldiers of the Cold War“.

La pellicola tratta della vera storia di una violenta fazione avversa a Fidel Castro e originaria della Florida che fra gli anni ’80 e ’90 si rese colpevole di violenti attacchi militari ai danni dell’isola caraibica, bombardando hotel e sparando con mitragliatrici sulle spiagge. Il governo cubano rispose alla minaccia con la cosiddetta Wasp Network, un gruppo di una dozzina di spie incaricate di infiltrarsi nella nefasta organizzazione.

Non è ancora noto quando Assayas comincerà a girare Wasp Network, il suo staff non ha confermato nulla. Il regista in questo momento si trova in Italia per presentare il suo film Personal Shopper, che all’ultimo festival di Cannes ha vinto il premio per la migliore regia e che uscirà il 13 aprile.

Fonte: ThePlaylist