Wes Anderson: quali sono stati i suoi riferimenti cinematografici? [VIDEO]

In attesa di vedere, molto probabilmente il prossimo anno, il nuovo film di Wes Anderson Isle of Dogs, un video saggio pubblicato su Vimeo ci fa ripercorrere tutta la carriera del regista di Gran Budapest Hotel attraverso i tanti omaggi cinematografici che ha utilizzato nei suoi film. Primi su tutti quelli al cinema di Alfred Hitchcock di cui sono state citate sequenze da The 39 Steps e Vertigo, oppure citazioni dai classici come Lawrence of Arabia e Eyes Wide Shut. Questo l’interessante video direttamente da IndieWire: