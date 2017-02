WGA: vincono le sceneggiature di Moonlight e Arrival

Sono stati assegnati stanotte i WGA, i premi consegnati dalla Writers Guild of America alle migliori sceneggiature cinematografiche dell’anno. A trionfare sono stati Moonlight, nella categoria sceneggiatura originale, e Arrival, nella categoria sceneggiatura adattata. La peculiarità di quest’anno è che per gli Oscar Moonlight è stato candidato nella categoria sceneggiatura non originale, che probabilmente vincerà, a discapito di Arrival destinato a tornare a casa a mani vuote. Questo perché l’Academy ha ritenuto che il film di Barry Jenkins sia in realtà l’adattamento di uno spettacolo mai prodotto, non quindi un’idea originale.

Di seguito potrete trovare i discorsi di ringraziamento degli sceneggiatori premiati: