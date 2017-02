The Vampire Diaries 8×12: Quant’è difficile essere umano

What are you? È questa la principale domanda alla base della dodicesima puntata di The Vampire Diaries. Lo scorso episodio è stato un po’ un brutto colpo per tutti noi: la morte di Enzo, Stefan che improvvisamente è diventato umano. Insomma, sono belle batoste non credete?!

In What are you? dobbiamo fare i conti con questa ritrovata umanità di Stefan, migliore amica ma anche migliore nemica. Dal lontano 1864 il nostro Stefan non sapeva più cosa volesse dire essere umano, e dopo tutti questi anni le terribili cose che ha fatto lo investono irreparabilmente.

“Per più di un secolo ho vissuto nel segreto, nascosto nell’ombra, solo al mondo, fino ad ora. Sono un vampiro, e questa è la mia storia”.

Iniziava così il pilot di The Vampire Diaries, con Stefan narratore, con Stefan che dichiarava subito di essere un vampiro. Chi mai l’avrebbe potuto immaginare che, otto anni dopo, sarebbe tornato ad essere umano. Proprio lui, che voleva iniziare un’eternità insieme alla sua anima gemella Caroline.

Ovviamente Stefan inizia ad imbattersi in tutte quelle tipiche situazioni da umano, da cui prima, in quanto vampiro, riusciva a fuggire senza alcun problema. Una di queste è proprio la polizia. La cosa curiosa è che le forze dell’ordine non hanno mai fatto niente in otto anni, e arrivano proprio ora che Stefan è tornato umano? Ma che coincidenza.

Quindi lo troviamo poco dopo in gattabuia, con un poliziotto che gli mostra tutte le foto delle persone che ha ucciso. Fortunatamente arriva Caroline a salvare la situazione, e a liberarlo. Potete intuire lo stato d’animo del ragazzo no?! Infatti la sua faccia è più sofferente di quanto lo sia mai stata.

Viene evidenziata in modo ottimale la fragilità dell’umanità quando Stefan rischia seriamente di morire per un incidente di percorso in cui è stato ferito proprio dall’agente immobiliare che aveva lasciato quasi senza vita nello scorso episodio. Caroline ovviamente non l’ha mai lasciato per un attimo, e vedendo tutta la scena mi chiedo sempre perché, essendo comunque vampiri, non usano le loro abilità come per esempio la super velocità. Caroline, era davvero necessario chiamare l’ambulanza in mezzo ai boschi, quando in un secondo potevi arrivare all’ospedale insieme a Stefan e alla donna?

A questo punto sono proprio curiosa di sapere cosa ne sarà di Caroline e Stefan, del loro matrimonio e del loro futuro, considerando che comunque Stefan non può tornare vampiro.

Nel frattempo Bonnie si crogiola giustamente nel suo dolore. Sfortunatamente la ragazza si sacrifica sempre per tutti, a costo del suo amore e della sua felicità. In più, come se non fosse già abbastanza triste e sconsolata, si aggiunge un’altra fonte di tristezza al suo momento disperato, sua mamma. Andiamo, questa ragazza ha attraversato di tutto da sola, la mamma non è mai stata con lei, a parte per qualche puntata. Come potrebbe aiutarla adesso?

Ad ogni modo, non mi ricordo come si chiama la signora Bennett, per me rimarrà sempre e solo la “mamma di Bonnie” o Persiana (dal nome dell’attrice che la interpreta, Persia White). Mamma di Bonnie/Persiana decide di bruciare il corpo di Enzo perché, insieme a Bonnie, scopre che la figlia con il proprio urlo ha creato un luogo pieno di angoscia e sofferenza (quindi una sorta di secondo inferno creato dall’urlo di disperazione di Bonnie. Un po’ come Cade che ha creato l’inferno quando è stato bruciato al rogo).

Il ritorno di Persiana comunque non è stato molto incisivo. La Plec sta facendo tornare per brevi comparse tutti i personaggi che sono apparsi in otto anni dello show, per cui la sua presenza è stata inevitabile.

Damon si ritrova, così, con il fratello nuovamente umano, e se prima entrambi tentavano sempre di salvarsi a vicenda, nonostante i soliti screzi, ora sicuramente la protezione di Damon nei confronti di Stefan sarà ai massimi livelli. Infatti, non sarà solo Stefan a lottare con le conseguenze della propria umanità, ma anche Damon, dato che Cade vuole già uccidere il suo ex servo fedele.

Il patto di Cade era chiaro: due fratelli immortali servitori. Ora che Stefan però non è più vampiro il patto è saltato! Damon si trova davanti all’ennesima scelta: o salvare il fratello o consegnare a Cade un diario appartenente alla famiglia di Matt. Imprevedibilmente Matt e la sua storia famigliare acquistano importanza proprio nelle ultime puntate dello show.

Il diario che vuole Cade è praticamente una guida a “come uccidere il diavolo”. Cade lo vuole a tutti i costi. Beh, chiamatelo scemo. Damon tra le due opzioni salva il fratello, dando il diario al Dio degli Inferi, scatenando l’ira di Matt e Alaric (sì Indiana Jones ci ha graziati della sua presenza stavolta). Ma sappiamo che Damon è sempre un passo avanti agli altri, e sì, dà il diario, ma non prima di averlo letto.

Damon sa. Damon è a conoscenza del segreto. Sa come uccidere Cade. E sapete come si uccide il diavolo? Ovviamente utilizzando uno strumento che possiede una parte del soggetto da uccidere: il pugnale che contiene le ceneri di Cade. Un po’ come era accaduto con gli Originals e il pugnale di quercia bianca. Sempre di pugnali parliamo, cambia solo il materiale.

Ma non è tutto…. Damon e Ric decidono di collaborare insieme per mettere fine a questa storia (e direi finalmente!!! Ci mancavano i Dalaric), senza sapere che una vecchia minaccia è proprio dietro alle loro spalle. KAI! Uno dei villain più geniali della serie.

E qual è la reazione di noi fan al ritorno di Kai? Beh un’idea ce l’avrei…

In attesa di scoprire perché è tornato e cosa ci fa Kai a Mystic Falls, vi do appuntamento alla prossima settimana con il tredicesimo episodio di The Vampire Diaries (-3 ragazzi!).