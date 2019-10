Wide-Bandgap (WBG) Power Semiconductor Devices Mercato Crescita globale, opportunità, analisi del settore e previsioni fino al 2026

Durante l’analisi dei diversi segmenti di mercato, gli esperti del settore hanno anche valutato elementi critici come sottosegmenti del settore dei dispositivi a semiconduttore di potenza Wide-Bandgap (WBG) in base a requisiti, dati demografici, comportamento dei clienti e interesse comune utilizzati per comprendere meglio il pubblico di destinazione.

Dimensione del mercato – 437 milioni di USD nel 2018, Crescita del mercato – CAGR del 22,8%, Tendenze del mercato – Aumento dell’impiego di applicazioni di elaborazione del segnale, tra cui il rilevamento di mine navali, le comunicazioni subacquee e l’esplorazione offshore di petrolio e gas.

I partecipanti chiave includono Transphorm, Infineon Technologies, Texas Instruments, GaN Systems, ST Microelectronics, Microsemi, Genesic Semiconductors, United Silicon Carbide, Exagon e Monolith Semiconductor.

Gli elementi demografici hanno un ruolo importante da svolgere

Attraverso la segmentazione demografica, gli esperti del settore studiano i vari fattori demografici tra cui età, genere, occupazione, istruzione e altri. L’analisi di questo elemento risponde alle seguenti domande:

Quali prodotti / servizi o marchi acquistano i clienti?

In che modo gli utenti finali utilizzano i prodotti o i servizi?

Quanto sono disposti a pagare gli acquirenti per i prodotti o servizi in base a fattori demografici?

Il comportamento del cliente è la chiave del successo

Il rapporto di mercato dei dispositivi a semiconduttore di potenza Wide-Bandgap (WBG) pesa sul comportamento, l’atteggiamento e il modello decisionale, tra cui l’applicazione del prodotto, il potere di spesa, il volume di consumo e l’acquisto. I ricercatori identificano anche le preferenze per età. Segmentando il settore dei dispositivi a semiconduttore di potenza a banda larga (WBG) in base al modello di acquisto, gli esperti del settore consentono agli imprenditori di progettare un approccio altamente mirato. Lo studio cattura ulteriormente i dati vitali dividendo il mercato dei dispositivi a semiconduttore di potenza a banda larga (WBG) in base alla fede, all’interesse, alle opinioni, allo stile di vita dei clienti e ad altri fattori.

Con la segmentazione del mercato dei dispositivi a semiconduttore di potenza a banda larga (WBG), oltre a rivolgersi a potenziali clienti, l’obiettivo degli esperti del settore di rivelare la probabilità che un particolare cliente o sottosegmento esporrà. I ricercatori hanno incorporato un modello predittivo per scoprire come raggruppare i clienti.

Ai fini del presente rapporto, Rapporti e dati hanno segmentato il mercato globale dei dispositivi a semiconduttore di potenza a banda larga larga sulla base del tipo, dell’applicazione e della regione:

Tipo Outlook (Entrate , Milioni di USD; 2018-2026)

Carburo di silicio (SiC)

Substrato diamantato

Nitruro di gallio (GaN)

Ossido di zinco (ZnO)

Altre

applicazioni Outlook (Entrate, milioni di USD; 2018-2026)Trasmissione

automobilistica

Energia rinnovabile

Motore industriale

ininterrotta del

fattore di potenza

Altri

Outlook regionali (entrate, milioni di dollari; 2018-2026)

Nord America

Stati Uniti

Europa

Germania Regno Unito

Asia Pacifico

Cina India

America Latina

Brasile I

MEA

confini geograficiaiutano a determinare dove promuovere la

segmentazione geografica del settore dei dispositivi a semiconduttore di potenza a banda larga (WBG) aiuta gli imprenditori a comprendere a fondo i diversi gruppi target in base ai loro confini geografici. Informazioni sulla necessità, modello di acquisto, interessi, fede e preferenza del potenziale cliente che differisce da paese a paese e da regione a regione aggiungono credibilità allo studio complessivo. I dati possono aiutare i proprietari dei prodotti a determinare dove promuovere e dove espandere la propria attività.

