Widows: Colin Farrell potrebbe recitare nel nuovo film di Steve McQueen

Colin Farrell dovrebbe far parte del cast di Widows, prossimo progetto cinematografico del regista inglese Steve McQueen.

Come noto già da tempo, nel film reciteranno anche Viola Davis e Liam Neeson. Farrell dovrebbe vestire i panni di un politico non esattamente integerrimo che rimane invischiato nei piani criminali delle tre vedove protagoniste del film.

Widows è la trasposizione di una miniserie britannica andata in onda per la prima volta nel 1983 grazie alla creatrice Lynda La Plante. La nuova versione è stata scritta dal regista McQueen, coadiuvato da Gillian Flynn, nota autrice di gialli e noir che ha esordito alla sceneggiatura adattando il suo Gone Girl per David Fincher.

La storia di Widows è quella di tre donne che decidono di rilevare l’attività criminale dei loro defunti mariti, rapinatori a cui l’ultimo colpo è andato decisamente male. Le tre donne decidono di iniziare un’improbabile alleanza con una quarta per riportare in vita l’attività che apparteneva ai rispettivi consorti.

Fonte: ComingSoon.net