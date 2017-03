Widows: Liam Neeson in trattative per il nuovo film di Steve McQueen

Liam Neeson è in trattative per entrare nel cast di Widows, nuovo film diretto da Steve McQueen ancora in fase di produzione. Neeson dovrebbe vestire i panni del marito del personaggio interpretato da Viola Davis.

La storia ruota attorno a delle vedove che cercheranno di portare a termine la rapina che ha compromesso la vita dei loro mariti. La pellicola è ispirata all’omonima miniserie britannica andata in onda nel 1983. La sceneggiatura sarà curata dallo stesso McQueen e da Gillian Flynn (autrice, tra gli altri, di L’Amore Bugiardo – Gone Girl).

Liam Neeson ha recitato recentemente nel film di Martin Scorsese, Silence, al fianco di Andrew Garfield. Nel dramma storico ha interpretato Padre Cristóvão Ferreira, un prete gesuita.

Attualmente nel cast di Widows sono stati confermati Viola Davis, Michelle Rodriguez, Cynthia Erivo e Andre Holland.

