Widows: Michelle Rodriguez nel nuovo film di Steve McQueen

Dopo che in Primavera la vedremo di nuovo vestire i panni che l’hanno resa celebre in Fast & Furious, Michelle Rodriguez si dedicherà ad un altro importante progetto. Si tratta di Widows, nuovo film diretto da Steve McQueen ancora in fase di produzione. La Rodriguez sarà una delle vedove protagoniste di questa storia ispirato all’omonima miniserie britannica andata in onda nel 1983. La sceneggiatura sarà curata dallo stesso McQueen e da Gillian Flynn (autrice, tra gli altri, di L’Amore Bugiardo – Gone Girl).

Attualmente nel cast sono state confermate anche Viola Davis, Cynthia Erivo e Andre Holland che insieme a Michelle Rodriguez cercheranno di portare a termine la rapina che ha compromesso la vita dei loro mariti. Ancora non è stata annunciata la data di inizio di lavorazione e quella di una release nelle sale.

FONTE: Empire