Will & Grace: su NBC arriva il revival da dieci episodi

La NBC ha annunciato ufficialmente di aver ordinato la produzione di dieci episodi che comporranno il revival di Will & Grace, serie creata da Max Mutchnick e David Kohan che fungeranno ancora una volta da showrunner e produttori esecutivi.

Alla regia di tutti gli episodi ci sarà come sempre James Burrows e a tornare saranno anche i quattro protagonisti originali, ovvero Eric McCormack, Debra Messing, Sean Hayes, e Megan Mullally. I nuovi episodi saranno prodotti e distribuiti entro il 2017.

Il presidente della NBC ha dichiarato al riguardo: “Siamo elettrizzati che una delle comedy più intelligenti, divertenti e importanti della storia della NBC stia per tornare sul piccolo schermo. Questa serie affronta argomenti importanti come i diritti degli omosessuali in campo politico e sociale, inserendoli nei tanti riferimenti alla cultura pop, e ritornerà in tv, dove deve essere”. Jennifer Salke ha aggiunto, infine: “Abbiamo iniziato a parlare con Mutchnick e Kohan dell’idea di produrre nuovi episodi subito dopo aver girato la reunion a settembre e il fatto che tutte e quattro le star originali fossero entusiaste all’idea di ritornare sul set è la testimonianza dell’esperienza gioiosa che hanno avuto nel girare circa 200 episodi in otto stagioni”.

Di seguito potete visualizzare un breve teaser diffuso dall’emittente per annunciare il revival.