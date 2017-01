Will & Grace: Leslie Jordan conferma il revival

E’ da tempo che si parla di un prossimo revival della celebre sitcom Will & Grace ed ora sembra arrivare una prima conferma da uno dei protagonisti: Leslie Jordan. L’attore ha dichiarato ad un’emittente televisiva che è già pronto un nuovo ciclo di episodi che presto tornerà in TV. In particolare sarebbero 10 le nuove puntate che saranno girate a Luglio.

Queste dichiarazioni non sono un’assoluta sorpresa. Infatti già dal successo che ha avuto in rete il mini episodio dedicato alle elezioni presidenziali, si parlava di una trattativa tra gli ideatori David Kohan e Max Mutchnick e i membri del cast Eric McCormack, Debra Messing, Megan Mullally e Sean Hayes. Se il revival andasse in porto, questa segnerebbe la nona stagione dopo le prime andate in onda sulla NBC fino al 2007.