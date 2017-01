Willy Wonka: Ryan Reynolds in trattative per il prequel?

Mesi fa è stato annunciato il progetto di riportare al cinema il celebre cioccolataio Willy Wonka visto nelle tante trasposizioni cinematografiche di La Fabbrica di Cioccolato. Ora potrebbe esser stato trovato chi vestirà i panni del giovane Wonka. Si tratterebbe infatti Ryan Reynolds che poche ora fa sul suo account ufficiale Twitter ha alimentato i rumors postando una gif di Gene Wilder che fa una capriola negli abiti che lo hanno reso celebre.

Non sorprenderebbe se la scelta finale dovesse ricadere su Reynolds in quanto sembra che Hollywood stia puntando molto sul quarantenne che ha dimostrato notevoli doti già con il successo di Deadpool. Nel 2018 lo vedremo di nuovo al cinema con l’atipico cinecomic ma intanto l’attore ha già due film in postproduzione pronti per la prossima stagione cinematografica: Life e The Hitman’s Bodyguard.