Wingmen: Joseph Gordon-Levitt dirigerà Channing Tatum

Pare si siano concluse le lunghe trattative per portare al cinema il musical R-rated che da tempo doveva vedere insieme Joseph Gordon-Levitt e Channing Tatum. I due attori, infatti, si erano interessati parecchi mesi fa a questo progetto, che ora ha il titolo di Wingmen, il quale avrebbe dovuto avere al centro della storia quella scritta dallo stesso Gordon-Levitt insieme a Michael Bacall, sceneggiatore di 21 Jump Street. La produzione non riusciva a trovare un regista per il film, ma ora ha deciso di virare l’intera operazione su Joseph Gordon-Levitt che dirigerà ed interpreterà il suo stesso script.

L’attore aveva dichiarato di non avere alcuna intenzione di rimettersi dietro la macchina da presa dopo l’esordio di Don Jon nel 2013, ma le cose sembrano essere cambiate. Così lui e Tatum faranno coppia in questo film la cui linea narrativa di partenza sarà quella di un pilota che schianta il suo aereo a Las Vegas per poi trasformarsi in un mix tra Pitch Perfect e The Book of Mormon. Staremo a vedere quando saranno fissate le date d’inizio delle riprese.