Wolves: il primo trailer ufficiale con Michael Shannon

Michael Shannon candidato all’Oscar come miglior attore non protagonista sarà uno dei protagonisti principali della pellicola: Wolves, diretta dal regista Bart Freundlich. Shannon è apparso nel primo trailer ufficiale assieme agli attori: Carla Gugino e Taylor John Smith.

Wolves racconta di Anthony, un astro nascente del basket del circuito delle high school che sta per vedere i suoi sogni realizzarsi quando, all’ultimo anno di liceo, la prestigiosa Cornell University lo chiama nella sua squadra. Un sogno che, però, rischia di infrangersi per via della realtà molto dura con cui è costretto a misurarsi la giovane promessa del basket: la sua famiglia, infatti, ha seri problemi economici e non solo, a causa della dipendenza dal gioco d’azzardo del padre Lee (interpretato da Shannon); in più Anthony dovrà vedersela con un infortunio che metterà in discussione la sua carriera.

Nel presentarvi il trailer ufficiale vi ricordiamo che Wolves approderà sia nelle sale che on demand dal prossimo 3 marzo.

Ecco il trailer di Wolves:

Fonte: Collider