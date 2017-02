Wonder Wheel: la prima foto di Kate Winslet sul set del nuovo film di Woody Allen

E’ apparsa online la prima foto di Kate Winslet immortalata sul set della nuova pellicola di Woody Allen: Wonder Wheel.

I protagonisti dell’atteso film del maestro di Manhattan sono appunto la bella Kate Winslet e la stella pop Justin Timberlake che verranno affiancati da un cast interessante, composto da celebri nomi come: Juno Temple, Jim Belushi, Max Casella, Steve Schirripa e Tony Sirico.

Girato in buona parte a Coney Island, sede del noto luna park, il film di Allen s’intitola proprio Wonder Wheel in onore della grande ruota panoramica di Coney ed è ambientato negli anni Cinquanta.

Sulla trama ovviamente si mantiene il massimo riserbo e per ora possiamo solo accontentarci della prima immagine della Winslet sul set di Wonder Whell, pubblicata in un tweet di Stephane Celerier della Mars Films, la società che distribuisce in Francia i film di Allen.

