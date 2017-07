Wonder Wheel: nuove immagini dei protagonisti del nuovo film di Woody Allen [FOTO]

Sul prossimo film di Woody Allen, Wonder Wheel, non si sa molto. Come al solito. Però sappiamo che è tornato a girare nella sua amata New York (la ruota a cui fa riferimento il titolo è una delle più famose e storiche attrazioni di Coney Island, Brooklyn), che la storia sarà ambientata negli anni ’50 e che tratterà di amori, tradimenti e gangsters. Come al solito.

Il film verrà distribuito il primo dicembre negli Stati Uniti da Amazon Studio , esattamente come per il precedente Cafè Society e per la sua prima serie, Crisis in Six Scene. I protagonisti saranno Kate Winslet e Justin Timberlake e con loro ci saranno anche Jim Belushi, Juno Temple e Max Casella (per tutti è stata la prima esperienza con il regista).

Qua sotto, le nuove immagini ufficiali: