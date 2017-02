Wonder Woman: Arnold Schwarzenegger ha una parte nel cinecomic?

Per il momento si tratta di mere speculazioni del web, come sottolineato da Batman-News, ma pare che Arnold Schwarzenegger potrebbe comparire in Wonder Woman, cinecomic Warner/DC in uscita il prossimo 2 giugno negli Stati Uniti.

Tutto nasce dal fatto che la regista Patty Jenkins e il produttore esecutivo dell’Universo Cinematografico DC, Geoff Johns, hanno iniziato a seguire l’attore su Twitter. Di per sé non potrebbe voler dire nulla, ma il fatto alimenterebbe quelle voci che vogliono Schwarzenegger di ritorno nel mondo dei cinecomic (ricordiamo che fu Mr. Freeze nel famigerato Batman & Robin).

Per il ruolo che andrebbe a ricoprire si parla del villain Ares, il Dio della guerra, che potrebbe essere stato ricostruito in CGI, ma con la voce e le fattezze di Schwarzy.