Wonder Woman: Chris Pine rivela il nuovo villain e dettagli sulla trama

Il noto magazine francese Studio Cinè ha intervistato Chris Pine che ha rivelato finalmente il nome del villain del film. La nostra eroina infatti, interpretata dalla splendida Gal Gadot, è pronta a dare battaglia al temibile Ares.

Durante l’intervista Chris Pine non ha solo rivelato il nome del nuovo cattivo ma ha fornito importanti dettagli sulla trama della pellicola diretta da Petty Jenkins. L’attore ha dichiarato: ”vesto i panni di un pilota alleato che spia i tedeschi a loro insaputa. Il mio personaggio ruba un quaderno pieno di formule scientifiche in una base ottomana, ruba un aereo, ma viene abbattuto in mare aperto.”

Sulle pagine della rivista francese inoltre possiamo leggere alcuni dettagli sulla mitologia DC che scopriamo per la prima volta, ovvero che dietro queste formule scientifiche, si nasconde un gas letale che potrebbe distruggere l’umanità. Ora, si scopre che è proprio questo l’obiettivo di Ares, il dio della guerra. Lui è geloso dell’umanità, creazione di suo padre, il defunto Zeus (ucciso proprio da Ares quando si è ribellato contro di lui, con l’aiuto delle Amazzoni).

Insomma la mitologia greca si mescola con l’imponente universo DC e i fan non vedono l’ora di poter ammirare la loro eroina sul grande schermo. In attesa di nuovi aggiornamenti vi lasciamo alla immagini, scattate direttamente dal set di Wonder Woman.

Fonte: CinemaBlend