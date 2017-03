Wonder Woman: vedremo una Diana diversa rispetto a Batman V Superman

Gal Gadot ha debuttato nei panni di Wonder Woman in Batman V Superman: Dawn of Justice, ma i fan avranno modo di approfondire la loro conoscenza sul personaggio grazie al film solo dedicato alla supereroina, Dea delle Amazzoni.

Wonder Woman sarà ambientato un secolo prima degli eventi di Batman V Superman: Dawn of Justice, per cui potremmo non trovare lo stesso personaggio che abbiamo incontrato nel cinecomic diretto da Zack Snyder.

Gal Gadot, durante un’intervista sul set della pellicola, ha dichiarato:

“Beh il personaggio è diverso. Penso che la Wonder Woman che ho interpretato in Batman V Superman sia una donna più matura e realistica. Nel film solo, invece, assistiamo all’inizio del percorso intrapreso da Diana. È molto più ingenua, ottimista, felice, e in cerca del bene. In Batman V Superman ha raggiunto la sua maturità, e una forza che nel film solo non è presente, anche perché ne ha passate tante“.

La differenza sarà pure uditiva, dato che l’attrice ha usato un particolare accento in Batman V Superman. L’accento che abbiamo sentito nel cinecomic di Zack Snyder è stato acquisito da Diana nel corso del secolo che ha vissuto sulla Terra:

“Il suo accento in Wonder Woman è più di Themyscira (Isola Paradiso), luogo d’origine di Diana. Ha ancora il suo accento Themyscirano in Batman V Superman, ma conosce anche centinaia di lingue diverse. Sa parlare ogni lingua. Nel film solo il suo accento del luogo di provenienza è molto marcato, mentre in Batman V Superman si percepisce leggermente“.

