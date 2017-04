Wonder Woman: Gal Gadot svela chi è il suo personaggio secondario preferito

Quest’estate Gal Gadot tornerà nei panni della Dea delle Amazzoni, Wonder Woman, nell’omonimo film interamente dedicatole. Ad accompagnare le avventure dell’eroina ci sarà un cast composto da validissimi personaggi secondari.

In un’intervista con ComicBook.com Gal Gadot ha rivelato quale, tra questi personaggi secondari, è il suo preferito. Si tratta proprio di Steve Trevor, interpretato nel cinecomic da Chris Pine. L’attrice ha speso anche due parole per commentare com’è stato lavorare in team con Pine:

“Quello che preferisco è Steve. Mi sono divertita molto a lavorare con Chris Pine. È un gran partner, fantastico e scherzoso, abbiamo riso molto sul set. Penso che Steve e Diana siano un po’ come lo yin e yang. Steve è un ragazzo stanco, che ne ha passate davvero tante, e sa di cosa il genere umano è capace. Diana, invece, è questa giovane idealista che pensa che il mondo sia puro e che l’umanità sia buona e gentile. Dopo che i due si incontrano per la prima volta, lui le insegna molto sulla realtà dei fatti e soprattutto sul genere umano. In un certo senso, Diana riporta la speranza nella sua vita“.

Sinossi Ufficiale: Wonder Woman arriverà nei cinema di tutto il mondo la prossima estate, quando Gal Gadot tornerà a vestire i panni del famoso personaggio in questa epica avventura di azione diretta da Patty Jenkins. Prima ancora d’essere Wonder Woman, lei era Diana, principessa delle Amazzoni, cresciuta su un’isola paradisiaca al riparo dal mondo esterno e allenatasi per diventare una guerriera invincibile. L’arrivo di un pilota americano, schiantatosi sulle coste e il suo racconto riguardo al violento conflitto che si sta scatenando oltre quei confini, inducono Diana a lasciare la propria casa, convinta di poter fermare la minaccia. Combattendo al fianco degli esseri umani in una guerra che porrà fine a tutte le guerre, lei scoprirà i suoi poteri e… il suo vero destino.

