Wonder Woman: Gal Gadot condivide un nuovo poster del cinecomic

Gal Gadot, protagonista dell’atteso film solo diretto da Patty Jenkins, Wonder Woman, ha condiviso tramite il suo account twitter un nuovo poster del cinecomic.

Nel cast della pellicola troviamo Chris Pine (Steve Trevor), Lucy Davis (Etta Candy), Connie Nielsen (Queen Hippolyta), Robin Wright (General Antiope), Lisa Loven Kongsli (Menalippe), Danny Huston (General Erich Ludendorff), David Thewlis (Sir Patrick Morgan), Elena Anaya (Doctor Maru), Ewen Bremner (Charlie), Saïd Taghmaoui (Sameer) e Eugene Brave Rock (the Chief).

Believe in Wonder ✨ Here it is, the new poster for #WonderWoman! pic.twitter.com/0dmWd5dsC8 — Gal Gadot (@GalGadot) March 10, 2017

Sinossi di Wonder Woman: Ques’estate Wonder Woman sbarcherà nei cinema di tutto il mondo, con Gal Gadot pronta a tornare (dopo Batman v Superman: Dawn of Justice) nei panni dell’eroina in un’epica avventura dalla regista Patty Jenkins. Prima di essere Wonder Woman, era Diana, principessa delle Amazzoni, addestrata per diventare una guerriera implacabile. Cresciuta al sicuro di un isola paradisiaca, entrerà in contratto con il mondo esterno quando un pilota si schianterà sulla sua terra, portando con se il racconto dell’enorme conflitto in corso. Diana deciderà quindi di abbandonare l’isola, convinta di poter fermare la minaccia. Scendendo in guerra per porre fine a tutte le guerre, Diana scoprirà il suo vero potere, e il suo destino.

FONTE: Twitter