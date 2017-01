Wonder Woman: scene inedite nel nuovo trailer internazionale

E’ arrivato online un nuovo trailer internazionale in lingua russa di Wonder Woman, cinecomic dedicato all’eroina in uscita la prossima estate. Nel filmato che vi lasciamo di seguito è possibile vedere scene inedite del film diretto da Patty Jenkins con Gal Gadot e Chris Pine. La storia è basata su un soggetto scritto da Zack Snyder e Allan Heinberg. Potrete trovare la sinossi ufficiale dopo il trailer.

SINOSSI: La prossima estate Wonder Woman sbarcherà nei cinema di tutto il mondo, con Gal Gadot pronta a tornare (dopo Batman v Superman: Dawn of Justice) nei panni dell’eroina in un’epica avventura dalla regista Patty Jenkins. Prima di essere Wonder Woman, era Diana, principessa delle Amazzoni, addestrata per diventare una guerriera implacabile. Cresciuta al sicuro di un isola paradisiaca, entrerà in contratto con il mondo esterno quando un pilota si schianterà sulla sua terra, portando con se il racconto dell’enorme conflitto in corso. Diana deciderà quindi di abbandonare l’isola, convinta di poter fermare la minaccia. Scendendo in guerra per porre fine a tutte le guerre, Diana scoprirà il suo vero potere, e il suo destino.