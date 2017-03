Wonder Woman: online il trailer del film con Gal Gadot, Chris Pine e Robin Wright

Dopo il trailer internazionale dei primi di Gennaio e a un giorno di distanza dal nuovo poster diffuso dalla stessa protagonista, Gal Gadot, la Warner Bros ha rilasciato il nuovo trailer di Wonder Woman, nelle sale da Giugno. Cinecomic diretto da Patty Jenkins, la pellicola indaga le origini del personaggio DC, dalla sua infanzia, fino alla sua partenza dall’isola di Themyscira per sbarcare in America, insieme all’agente Steve Trevor (Chris Pine).

Al fianco di Gadot, troviamo anche Robin Wright, Danny Huston, David Thewlis, Connie Nielsen, Elena Anaya, Ewen Bremner, Lucy Davis, Lisa Loven Kongsli, Eugene Brave Rock, e Saïd Taghmaoui.

Ecco il trailer e la sinossi ufficiale:

Sinossi Ufficiale: “Wonder Woman arriverà nei cinema di tutto il mondo la prossima estate, quando Gal Gadot tornerà a vestire i panni del famoso personaggio in questa epica avventura di azione diretta da Patty Jenkins. Prima ancora d’essere Wonder Woman, lei era Diana, principessa delle Amazzoni, cresciuta su un’isola paradisiaca al riparo dal mondo esterno e allenatasi per diventare una guerriera invincibile. L’arrivo di un pilota americano, schiantatosi sulle coste e il suo racconto riguardo al violento conflitto che si sta scatenando oltre quei confini, inducono Diana a lasciare la propria casa, convinta di poter fermare la minaccia. Combattendo al fianco degli esseri umani in una guerra che porrà fine a tutte le guerre, lei scoprirà i suoi poteri e… il suo vero destino. “