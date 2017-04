Wonder Woman: Patty Jenkins parla dei futuri adattamenti

Tra pochi mesi Wonder Woman, con protagonista Gal Gadot, approderà sul grande schermo. La pellicola sarà ambientata durante la Prima Guerra Mondiale.

In una nuova intervista con Toronto Sun, alla regista Patty Jenkins è stato chiesto cosa vorrebbe vedere di Diana Prince alias Wonder Woman nei futuri adattamenti. La Jenkins ha parlato del desiderio di scoprire l’evoluzione del personaggio:

“Sono entusiasta che venga in America, e che diventi la Wonder Woman che tutti noi conosciamo. Spero di poter ancora raccontare di lei in futuro, in modo da esplorare e approfondire tutta la sua storyline. Il primo film di Wonder Woman è più basato sulla sua crescita, sul percorso che la porta a diventare la persona che è. Non vedo l’ora di far scoprire chi è Diana veramente, e dirigere un altro film standalone su di lei“.

Sinossi Ufficiale: Wonder Woman arriverà nei cinema di tutto il mondo in estate, quando Gal Gadot tornerà a vestire i panni del famoso personaggio in questa epica avventura di azione diretta da Patty Jenkins. Prima ancora d’essere Wonder Woman, lei era Diana, principessa delle Amazzoni, cresciuta su un’isola paradisiaca al riparo dal mondo esterno e allenatasi per diventare una guerriera invincibile. L’arrivo di un pilota americano, schiantatosi sulle coste e il suo racconto riguardo al violento conflitto che si sta scatenando oltre quei confini, inducono Diana a lasciare la propria casa, convinta di poter fermare la minaccia. Combattendo al fianco degli esseri umani in una guerra che porrà fine a tutte le guerre, lei scoprirà i suoi poteri e… il suo vero destino.

FONTE: Toronto Sun