Wonder Woman: la registrazione della soundtrack immortalata da Patty Jenkins [FOTO]

Patty Jenkins, la regista di Wonder Woman con la bella e talentuosa Gal Gadot nei panni della celebre supereroina, ha condiviso su Twitter una foto della recente registrazione della colonna sonora.

Nel tweet della regista dell’atteso cinecomic possiamo leggere, come didascalia che accompagna la foto: “Hey ragazzi! Gli ultimi venerdì sono stati tra i venerdì migliori della mia vita. Le impressioni e la registrazione della colonna sonora epica?! Mi fanno venire le lacrime agli occhi!“

Man! Last many Fridays have been some of the best in my life. Seeing final effects and recording EPIC score!?!Brings tears to my eyes #love pic.twitter.com/m8Yc9NCi4G — Patty Jenkins (@PattyJenks) January 27, 2017

La colonna sonora è stata composta da Rupert Gregson-Williams (Hacksaw Ridge, The Legend of Tarzan, e Paul Blart: Mall Cop 2). Inoltre ieri, Zack Snyder, il regista de L’uomo d’acciaio e Batman v Superman: Dawn of Justice, ha condiviso una foto della editing room di Justice League, che ritrae proprio Wonder Woman.

I was hoping for something special today, since today is my special day… thanks @ZackSnyder #WonderWoman @GalGadot pic.twitter.com/cU57v9DQJE — Ken Pejoro (@Powerless_ness) 27 gennaio 2017

//platform.twitter.com/widgets.js

Sinossi di Wonder Woman: La prossima estate Wonder Woman sbarcherà nei cinema di tutto il mondo, con Gal Gadot pronta a tornare (dopo Batman v Superman: Dawn of Justice) nei panni dell’eroina in un’epica avventura dalla regista Patty Jenkins. Prima di essere Wonder Woman, era Diana, principessa delle Amazzoni, addestrata per diventare una guerriera implacabile. Cresciuta al sicuro di un isola paradisiaca, entrerà in contratto con il mondo esterno quando un pilota si schianterà sulla sua terra, portando con se il racconto dell’enorme conflitto in corso. Diana deciderà quindi di abbandonare l’isola, convinta di poter fermare la minaccia. Scendendo in guerra per porre fine a tutte le guerre, Diana scoprirà il suo vero potere, e il suo destino.

FONTE: Twitter